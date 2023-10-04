氣象署持續發布颱風小犬海上陸上颱風警報，預估今晚中心會通過蘭嶼、綠島，稍晚針對2地發布強風災防告警訊息；未來24小時是雨勢最明顯的時間，東半部都有豪雨以上等級降雨。

根據中央氣象署颱風警報單，中度颱風小犬今天下午5時的中心位置在北緯22.1度，東經122.4度，即在鵝鑾鼻的東方約160公里海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西進行；中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署持續發布小犬海上陸上颱風警報，陸上警戒區包含宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等；海上包含台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖表示，颱風小犬結構紮實，今天晚間中心將通過蘭嶼、綠島一帶；但由於接近的過程路徑可能會受到陸地影響，目前預測明天白天中心會通過台灣南端陸地或巴士海峽。

朱美霖指出，颱風小犬逐漸接近，北台灣、宜花東都有間歇性降雨；未來24小時會是雨勢最明顯的時間，東半部都有豪雨以上等級的降雨，東南部山區可能達超大豪雨。

朱美霖提醒，颱風外圍環流及海峽地形效應影響，東部、東南部、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風；今天蘭嶼已出現13級強陣風，台東成功、澎湖東吉島也出現10級陣風；稍晚會針對蘭嶼、綠島發布強風告警訊息。

朱美霖說，今天下午至明天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，基隆北海岸、東半部、西南部及恆春半島沿海易有5公尺以上浪高，尤其蘭嶼、綠島易有7公尺以上浪高；基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪。（編輯：李亨山）1121004