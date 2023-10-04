國際美元指數續強，外資熱錢全面性匯出，新台幣兌美元4日開盤一路趨貶，早盤一舉貶破32.4元價位，最低見32.435元，創2016年6月30日以來盤中新低，但午後匯價豬羊變色，央行在32.4元左右積極防守，傾全力阻貶下，終場新台幣由貶轉升，新台幣收在32.325元、小升0.3分，總成交量18.835億美元。

匯銀主管指出，新台幣盤中重貶逾1角，主要反映台股於開低走低，全日下跌180.96點，外資大幅賣超台股259.08億元，匯市操作更是不手軟，除了賣股匯出，再加上投信商海外投資倍增，「昨天台股還沒有跌這麼重，而今天隨台股大跌，外資是全面性出走」，因而使新台幣貶勢又快又急。

至於進出口商眼見匯價走貶，也積極進場拋補。匯銀主管表示，進口商買盤不小，主要是新台幣貶破32.4元，「怕匯價一去不回頭」，因此進場含淚買美元；而出口商也在此價位上撿便宜，進出口商力道因而互相抵銷。

不過，午後央行防守力道趨嚴，新台幣匯價應聲由貶轉升。匯銀主管表示，央行操作與總裁楊金龍立院答覆一致，即為「必要時會維持匯率穩定」，而觀察亞洲其他央行亦同，近期包括印尼、泰國央行均公開喊話，強調不會讓匯率大幅走貶，短線來看，亞幣走勢在央行干預下都有持穩，央行也沒必要「放手」讓新台幣大貶，在32.4元價位加強調節並不意外。

至於央行是否設定價位成為「防線」？匯銀主管強調，趨勢看起來，央行當然不希望台幣貶太快，央行在32.4元左右防守趨嚴，在此價位上方有積極布單，以過去前波高點來看，2015年8月貶至32.46元，新台幣在32.46元～32.5元區間，將是新台幣重要心理關卡，但也沒有所謂防線，比較像是配合整體國際匯市狀況來調節。

後市來看，匯銀主管分析，國際美元仍偏強，美債殖利率一路走高，利差因素持續，雖然9月沒有升息，但美國經濟數據相對好，支撐國際美元走強，以此角度來看，新台幣要扭轉當前貶值趨勢，可說是「機率不大、時候未到」，美債殖利率仍有吸引力，外資熱錢不回流，恐要要等到正式降息，或是更多訊息確認會降息，新台幣及主要亞幣才有可能反彈。