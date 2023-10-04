宇珊事業、愛情兩得意，不僅被求婚又接下新節目主持棒。（年代提供）

風田、Popu Lady成員宇珊首度搭檔，主持年代MUCH台《今天推什麼》，雖然2人身高差距近30公分，但主持默契十足，互動爆笑，常意外製造笑料。近日，2人無預警被強迫公開手機內容，意外發現風田手機中有許多女性性感照，他忍無可忍後坦言前陣子跟朋友一起去逛成人展，過程中還被許多觀眾認出身分，他只好假裝在拍VLOG。

風田說，是朋友約他一起去動漫展，進入會場才發現看的是成人展，現場還被路人認出來，只好尷尬地假裝是在工作拍VLOG。他略帶可惜的說，現場可以付費和女優互動拍照，自己一度也很想體驗但礙於藝人身分只好都叫朋友去，爆笑過程笑翻眾人。

《今天推什麼》預計11月播出，內容為風田及宇珊介紹生活時尚資訊、影視藝文第一手消息；宇珊說，兩人恰巧都是偶像團體出身，所以很像「同父異母」的感覺，一直沒有很熟但莫名的有親切感。這次也是她第一次主持自己的節目，而不再是助理主持的身分，算是全新挑戰，「很興奮能有這次的機會」。