中華男籃4日在杭州亞運準決賽遭遇今年男籃世界盃位居墊底第32名的約旦，卻遭約旦90比71狠狠修理，只能6日去打銅牌戰，今天攻下全隊最高12分的林庭謙表示，這就是世界盃等級的球隊，約旦跟去年碰到時完全不一樣，「無論進攻或防守都讓我們吃不消！」

因為約旦今天不只號稱「約旦Kobe」的荷利斯傑佛生貢獻20分、7籃板，內線兩名210公分長人博安農(15分、15籃板)、德韋里(19分、10籃板)都有雙十數據，林庭謙面對荷利斯傑佛生的感想是，「他的身體素質很好，又有經驗，確實吃不消。」

由於中華男籃今天面臨「晚接早」，也就是昨晚10點才跟日本打完，然後今天下午4點馬上出戰約旦，林庭謙表示，這樣的問題大家都一樣要面對，也是各自要調適的地方，至於後天的銅牌戰，林庭謙說：「接下來就是積極備戰，以及好好休息。」

中華男籃總教練桑茂森表示，今天就是輸在對戰組合上的差別，以及身材上的劣勢，「我原本強調約旦有很多外線射手，要求大家好好協防外線，沒想到一開賽對方內線先打開，也造成我們裡外防守都沒做好。」