來自印度的境外生代表還特別帶來母校的伴手禮，送給金大校長陳建民(右)留念。(于家麒攝)

金大「新南向菁英專班」已拓展多達6國大學菁英參與，境外新生人數迭創新高。(于家麒攝)

來自越南的境外生鄭艷曇(中)表示，金門人情味豐厚且純樸，一來就已愛上了這片土地。(于家麒攝)

國立金門大學第二屆「新南向菁英專班」今(4)日舉行開訓典禮，來自越南、緬甸、泰國、印度、印尼及馬來西亞等6個不同國家的大學菁英學員們盛裝打扮，穿著各自國家的傳統服飾相見歡。校長陳建民勉勵學員們把握在交流期間認真學習華語，深入瞭解我國新南向政策，並利用課餘時間多到處走走，深入了解並體驗金門的純樸、歷史與人文之美。

金大表示，今年已是該校連續第二年接受外交部的委託，開辦「新南向菁英專班」，且學員國籍還新增了馬來西亞與緬甸兩國，加上原先的印尼、越南、泰國以及印度，已拓展多達6國大學菁英參與，境外新生人數迭創新高。

據了解，金大112學年度錄取並實際報到就學的境外生共有63人，已經連續5年持續增長，尤以印尼籍僑生人數增幅最大。目前全校境外生總數為208人。其中人數最多的生源國是印尼，含新生與在校舊生累計達143人，其次是有32人的馬來西亞。

今天這場境外新生見面會中，20位學員們特別盛裝打扮，穿著該國傳統服飾熱情參與。與會的還有金大112學年度來自印尼、馬來西亞、越南、泰國、澳門等國僑生與外國學生63人，以及來自日本琉球大學，以及中國大陸南京大學、吉林體育學院等姊妹校選派的交換生12人出席。近百位來自各國新生擠滿會場，各國語言紛陳，熱鬧非凡。

金大特別感謝外交部與教育部的指導，讓該校在政策菁英專班，以及境外學位班新生人數都持續創新高。尤其外交部該項新南向菁英專班，去年是第一年辦理，即受到東南亞各姊妹校的熱烈回響。經過一個學期的密集學習之後立即開花結果，一位去年外交部菁英班學員周佳怡，返國後隨即向該校申請碩士班入學，今年9月也如期來金報到，從去年的學員搖身一變成為今年的碩一新生。

校長陳建民表示，金大站在兩岸交流的最前沿，非常樂意為國家外交工作貢獻心力。更難得的是，政策專班學員最終在該校各系所及國際處的貼心照顧下，對金大留下深刻印象，最終選擇再次來到金門攻讀學位，期待未來能有更多此類學員轉學生的成功案例。

陳建民也指出，台灣近年來遭受少子化衝擊，各大學招生相繼出現困境。金大原招收大量來自中國大陸的陸生，但隨兩岸政策以及情勢的演變，校方立即在招生策略上做出調整，緊跟政府「新南向政策」腳步，將發展重心移往馬來西亞、印尼、越南等華人群居的國家，拓展該校境外學生生源。具體成果除了展現在境外生人數的大幅增長，學生來源國結構的日益多元，學生資質也不斷提升，不但在一定程度內減緩了少子化的衝擊，也讓校園風景益趨亮麗。

陳建民也勉勵外交部學員及境外新生們保持運動的良好習慣，鍛鍊強健體魄，並利用空餘時間多領略金門豐富的閩南文化、自然生態、戰役史蹟以及多元的人文氣息。陳建民也讚譽該校國際處近五年來的亮眼成績，希望未來再接再厲推動國際化，讓校務發展績效蒸蒸日上。