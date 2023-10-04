杭州亞運女子公路賽，中華隊兩位女將黃亭茵、蕭美玉雙雙通過139.7公里的考驗，「粉紅小鋼砲」黃亭茵和「風速女王」蕭美玉分別在集團衝刺中取得第5名及第9名。隸屬香港和韓國的楊倩玉和羅雅凜，則以精彩的後發突圍直抵終點，拿下本屆冠、亞軍；身後泰國名將朱達提·瑪尼攀(Jutatip Maneephan)在集團衝刺中領先群雌摘下一銅。

黃亭茵表示，「過程中我一直靠著意志力在撐，因為好幾次爬坡已經騎到我的身體一直在扭，核心沒辦法出力，真的快不行了還叫菩薩推我一把；我印象最深刻是楊倩玉和羅雅凜在最後14公里爬坡發動攻擊的時候，我就親眼看著她出去，第一時間我知道自己一定要走，結果當我起來的時候右大腿馬上抽筋只好又坐下來。」

黃亭茵說，「就算最後前面兩個人追不回來，我想還有銅牌可以拼，還是要堅持到最後一刻把動作都做完。最後1公里我就把速度加起來，我在第2個位置，但奧莉加·扎别林斯卡婭(Olga Zabelinskaya/烏茲別克)上來卡到我，我煞車頓了一下，就看到瑪尼攀(泰國)和阮氏真(Thị Thật Nguyễn/越南)衝出去了。」

黃亭茵表示，「結束後我感覺自己終於解脫了，這幾個月當中我一直不斷地出國，雖然上一屆的雅加達也是參加四項，但這是我四屆亞運以來最累的一次，真的是強度一屆比一屆強，還能夠存活下來我覺得我自己滿厲害的。原本想把車鞋高掛起來，然後就宣告退休，可是後來覺得去名古屋(指2026亞運會)好像還不錯，我們下次就拼一項就好，希望可以跟學姐和後起之秀的小學妹們一起加油。」

蕭美玉說，「這個路線有前十我真的很滿意，也達成賽前設定前十的目標。因為這一次是泰國亞錦賽後才確定拿到資格，剛開始訓練很容易就開了，我那時候就問自己：『亞運的140公里我真的騎得完嗎？』我知道我一定要把底打得好一點，即便真的是很痛苦，我還是咬著牙很用力的練，所以對這個成績我很滿意。」

回顧今日的決勝時刻，蕭美玉也從她的視角分享當時的戰況：「楊倩玉和羅雅凜出去的時候都沒有人要追，直到大家做攻擊速度才帶起來，終點前速度越來越快，可是那時候已經有點晚了，我一直在集團當中尋找好的位置，但是有被其他選手卡住，可惜最後衝刺位子卡得沒有很好，否則名次應該還可以更前面。」

「還是很開心完成這一屆亞運，比完之後突然覺得我好輕鬆，畢竟團隊競速和個人公路是兩個差異很大的項目，想要兼顧真的很累。」為了堅守與學妹的承諾，美玉先是在團隊競速賽和學妹打進銅牌戰，緊接著在個人公路賽拿下第9的好成績，為自己設下如此高難度的挑戰並順利達標，是一趟連風速女王也直呼不容易的旅程。

明天的男子公路賽將由杜志濠及張誌盛代表中華隊出賽，賽事路線總長207.7公里。相較有11個國家派滿四位選手出賽，中華隊僅有二位選手參加，戰術運用上則需要相對保守，連續不斷的突圍將會是明天男子公路賽的日常，防守戰術將會是中華隊主要面臨的課題！杜志濠和張誌盛皆是第一次出賽亞運公路賽，面對亞洲強權哈薩克，杜志濠表示自己會放輕鬆和隊友張誌盛相互搭配，為台灣爭取最後奪牌的機會！