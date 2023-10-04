「我會殺妳喔！」2020年間，林秉樞出言恐嚇前女友，後雙方和解，林被判拘40日，緩刑2年。但他不思悔改，緩刑期間動手毆打立委高嘉瑜，被依傷害罪判刑8月，不得易科罰金。新北地檢署以林緩刑期間故意犯他罪，被判刑逾6個月，向新北地院聲請撤銷緩刑獲准。

2020年8月，林秉樞與前女友爭吵，傳訊恐嚇對方「我會殺妳喔」，前女友對林提告。新北法院審理時，林稱期望在母親有生之年盡力陪伴，並與前女友達成和解，法官依恐嚇罪判處林拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，。

前年11月間，林秉樞對立委高嘉瑜施暴，林聲押獲准，羈押達226天，去年7月獲80萬元交保。林秉樞被依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴。

新北地院認為林觸犯多項罪名，一審依妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金，二審維持原判，但林未上訴，全案定讞。

新北地檢認為，林在緩刑期內另犯傷害罪被判刑8月，符合撤銷緩刑宣告原因，向法院聲請撤銷緩刑；新北地院認為，檢方聲請有理由，裁准撤銷。

林秉樞日前被檢方通知近日到案執行8個月及2年2月徒刑，若檢方同意2年2月刑期易科罰金，林只須繳交78萬元，扣除曾羈押天數後，只須再服刑14天，但最後將由執行檢察官決定是否可易科罰金。