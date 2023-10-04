新北議員周勝考4日於議會質詢指出，四維路112巷一家開店32年的小吃店，頻遭民眾檢舉，店家貼出公告10月7日將結束營業。（新北市議員周勝考提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市板橋區四維路、自由路一帶匯聚不少小吃攤販及店家，國民黨新北市議員周勝考今（4）日於議會質詢指出，開店32年的廖董小吃店，不斷被民眾檢舉，警察局今天還帶人拆攤位，搞得店家貼出公告10月7日將結束營業，現在景氣不佳，政府要多為人民著想，以勸導為主。

對此，新北市警察局長廖訓誠回應，員警執法有違規事實才會取締，同仁也有先作勸導，希望攤車在非營業時間將攤牌復原，攤販影響到行人通道無法通行，民眾才會檢舉，所以同仁才取締，不能影響到行人通行。

周勝考表示，每逢選舉候選人都會跟攤販握手拜票，甚至在選總統的候選人特別跑到路邊攤吃滷肉飯、小吃，四維路112巷的廖董小吃店被檢舉占用道路，但攤販是不得已，「一周被開6、7張罰單，賺的錢都給你們，攤子還被沒收損失1、2萬元」，現在是市庫錢太少嗎？

周勝考說，這家店已經是開了30幾年，傳承到第三代，現在景氣又不好，出外人討生活不容易，老闆夫妻年紀也大，檢舉不能開店讓他們怎麼生存。他認為，一開始就不要讓民眾擺攤，人家都開店30多年竟然被趕，要去哪裡做生意，不能擺攤就等於失業，為了百姓生活，政府多用勸導、不要一直開單。