板前中山套餐品項多元，其中主打「後臀芯．蟹肉」，入口軟嫩且層次豐富。（板前中山提供／朱世凱台北傳真）

板前中山店裝走沈穩質感路線，一走進門就能看見16席板前座位區。（板前中山提供／朱世凱台北傳真）

精品百貨新光三越鑽石塔為搶攻台北蛋黃區的高端客，引進頂級餐飲吸目光，其中二館3樓的特色料理店均是千萬打造，菜單與店裝都講求細節，相當襯得起高檔二字。

和牛燒肉品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」是燒肉中山新開創品牌，強調板前用餐的臨場體驗，空間靜謐並以大量深色材質營造摩登感，並將客席設計成板前座位區、桌席座位區，及包廂席位區，共60席座位，套餐價格3380元起跳，以斑駁的大理石桌面打亮整體空間，搭配嵌入自日本進口的烤爐，顧客可以一邊欣賞中島料理台上廚師備料的過程、一邊觀看燒肉在面前滋滋作響，服務人員會依顧客用餐節奏逐道燒烤。

主理人Daniel說道：「我們希望板前中山的和牛燒肉料理是相對平易近人，是踮起腳尖就能觸碰的天堂。我們希望在這個價位帶中，是充滿體驗且美味飽足、而又負擔得起的餐廳首選。」主打菜色包括口味軟嫩又多汁的「後臀芯．蟹肉」、「稻燒．貝身」，亦有單點選擇包含「和牛紐約客．鴨肝」，以油花極為豐富的紐約客部位燒烤，包裹上以牛奶浸漬的香煎加拿大鴨肝，搭配新鮮無花果及陳年巴薩米克醋。

板前中山期待在輕鬆、具有巧思的用餐氛圍中，融入板前料理的桌邊秀的細緻手法、凸顯食材原味，無需過多的裝飾擺盤的質樸素雅，回歸食材本身的美好，並預計在11月於信義區拓第二店。

夏花餐室菜單以印度各邦貴族佳餚為靈感。（夏花餐室提供／朱世凱台北傳真）

另有籌備3年的新型態印度餐廳「夏花餐室」進駐，內裡僅有8個座位的餐吧區可直視主廚的開放廚房，空間由Woolloomooloo創辦人建築師楊啟鉉Jimmy操刀，以低調、現代內斂的空間感，傳達料理人的謙遜與無距離的用餐體驗。

夏花餐室的印度香料飯Biriyani每日都會更換口味。（夏花餐室提供／朱世凱台北傳真）

餐廳團隊除了將呈現各自擅長的印度地區貴族佳餚，亦同樣會依照地區特色供應各式濃郁咖哩、坦都窯烤或煎烤、各式鮮炙烤餅，以及街頭經典等精選菜式。 所有菜色以優質原料精心備製，完全不使用人工調味劑、醬料現成品及防腐劑。菜單設計也悉心為所有菜品以印度地圖標示菜品來源，讓賓客更能感受不同地區的香料特色與風味，低消1200元起跳。