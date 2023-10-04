世界健身-KY公司負責人為柯約翰，公司資本額為10億元，申請上市時淨值為 27.24億元，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及教練課程，輔導上市承銷商為永豐金證券，市場結構100％內銷；全體9席董事持股為45.57％。
在獲利表現方面，2020年稅前盈餘為2.99億元、2021年9,002萬元、2022年3.68億元、2023年上半年1.99億元；至於每股稅後純益（EPS）各為1.66元、0.98元、6.15元、1.58元。
證交所今（4）日召開有價證券上市審議委員會會議，通過審議世界健身-KY（2762）股票上市案。
世界健身-KY公司負責人為柯約翰，公司資本額為10億元，申請上市時淨值為 27.24億元，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及教練課程，輔導上市承銷商為永豐金證券，市場結構100％內銷；全體9席董事持股為45.57％。
在獲利表現方面，2020年稅前盈餘為2.99億元、2021年9,002萬元、2022年3.68億元、2023年上半年1.99億元；至於每股稅後純益（EPS）各為1.66元、0.98元、6.15元、1.58元。
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