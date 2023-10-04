國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽指控，外洩潛艦國造機密，稱馬抄寫機密會議資料帶出場，多位綠委也群起圍攻。媒體人謝寒冰表示，昨天開始趙天麟、林俊憲、王定宇等綠委全都閉嘴，國防部長邱國正也打圓場，很明顯是收到指示，因為總統府認為「這件事情再玩下去會出大事」，但看來郭璽和非嫡系的側翼還想繼續打，在野黨也應該繼續追著檢察總長刑泰釗問辦案進度、繼續追查這個議題。

謝寒冰今(4日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，若照郭璽和綠營說法，馬文君有涉洩密案，那當時應該會有兩種動作，「隱匿起來不被發現」、「自己查證，弄死競爭對手」，但馬文君只是把錄音檔等資料丟給調查局，然後就忘了這件事，這證實馬文君在這件事情上沒有涉案。

謝寒冰認為，郭璽和綠營是故意猛打馬文君，中間牽涉太多利益，應該是因為馬文君是這幾年比較勤快在追問預算的立委、也是當年把資料送給調查局的人，這些人懷恨在心很久，郭璽見到國造潛艦召集人黃曙光說有「立委在搞」，就跳出來幫自己的立委選舉打聲勢，順便剷除馬文君，但郭璽卻越講越大、把前參謀總長李喜明也扯進來，大家才發現不對勁，要郭璽收回來。

謝寒冰也點名，前天民進黨立委林俊憲、趙天麟、王定宇都跳下來，但昨天全部都閉嘴、不講話，３人都說自己當年是親眼看到，鐵證如山，怎麼不繼續講？國防部長邱國正也跳出來打圓場，很明顯就是得到指示，「這件事情再玩下去會出大事」。

對於資深名嘴周玉蔻稱「國防部長被利用，幫馬文君背書」，謝寒冰直言，綠營現在最頭痛的就是這些豬隊友，樹欲靜而風不止，真正嫡系的側翼都不說話了，總統府現在想的是「再玩會出大事」，但這些側翼還想繼續。謝也提到，郭璽雖然說黃曙光叫他閉嘴，但實際郭一點都不想閉嘴，只要一問還是全都講出來。

謝寒冰也補充說，現在檢察總長邢泰釗已經分案調查，在野黨民代就要監督刑泰釗，隨時去問查到哪個地方，這是叛國、牽涉幾千億的利益，就算以選舉角度來說，對手不想玩的時候，就是要拼命玩的時候。