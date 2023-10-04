高雄市苓雅運動中心10月6日起將一連兩天舉辦2022杭州亞運直播派對，透過300吋大螢幕同步轉播台灣隊即時賽事，首場迎來世界球后戴資穎羽球女單爭霸戰，隔天則是國球棒球的冠軍大決戰，力邀球迷一起「亞運助陣雄大港」，當日活動如市府宣布停班停課則取消。

2022年第19屆亞運於杭州舉辦，台灣代表選手近日佳績不斷，倒數幾日的決賽更是賽事壓軸高峰，其中台灣一姐戴資穎力拚亞運女單2連霸，將挑戰亞運羽球賽史上第一人紀錄。而本次棒球代表隊陣容，主要由旅外、現役中職及業餘選手組成，是近幾屆以來星度最高的亞運棒球代表隊，高市籍的林子偉、廖俊凱也獲選為棒球代表隊選手。

高雄市政府運動發展局取得轉播單位授權公播台灣隊賽事，歡迎球迷免費入場，在大螢幕前與全台球迷一起吶喊為台灣隊加油。另外直播現場周邊還增設高雄城市運動商品與戴資穎自設品牌TTY聯名款攤位、棒球接球實驗數據體驗區，邀請舞者擔任應援啦啦隊，直播派對現場也將限量發送專屬應援螢光加油手燈、戴資穎高雄城市聯名款週邊等獎品，陪球迷朋友嗨翻全場。

高雄市政府迎接雙十連假，邀請球迷下班後搭乘捷運前進苓雅運動中心，一起為台灣加油，亞運助陣雄大港應援團就在苓雅運動中心。