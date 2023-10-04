潛艦國造召集人黃曙光日前談及外購潛艦關鍵裝備時，影射有立委「一直在搞」，前海軍顧問郭璽更點名藍營立委馬文君，引發軒然大波。國防部長邱國正3日立院備詢時表示，沒有揣測哪個人洩密或者冤枉，一切交由法來界定。粉專「不演了新聞台」發文附截圖指出，郭璽今(4日)在節目中回應邱國正幫馬文君說話，竟痛批邱國正：「這個大蕃薯，不適任！」後來新聞下架重寫，改標改文重新上架，但相關標題還搜尋得到。

對黃曙光相關說法，邱國正3日答詢時說，他也是聽黃講才知道。國民黨立委李德維直言強調，黃曙光若敢指國民黨團賣國，「一定告到死為止！」

而比起黃曙光近日的暫不表態，郭璽則相對高調許多，據稱一天裡上了11個綠媒、網媒通告，讓不少綠營人擔心他暴走、多說多錯。

粉專「不演了新聞台」今(4日)發文附圖指出，郭璽今天中午在媒體人王時齊的《齊有此理》節目中，回應國防部長邱國正幫馬文君說話，痛批邱國正：「這個大蕃薯，不適任！」如今新聞已下架重寫，改標改文重新上架，拿掉「大蕃薯」字眼，但粉專秀出截圖，相關標題Google也仍搜尋得到。

不演了新聞台直酸：因為黨的新男神，不能是個「肖欸」，也絕不會失言！

網友表示「空心菜都可以當總統了！大蕃薯為何不能當國防部長？」、「是開始鬥邱國正嗎？這是動搖國本！」、「邱部長，下台持續倒數計時」、「郭部長所言甚是！」、「黃叔叔真識貨」、「真希望郭璽繼續這樣無差別開砲下去！」、「強力支持綠營新男神不畏強權、多多自爆！」