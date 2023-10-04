國民黨總統參選人侯友宜（中）4日到三重出席「全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會」，與國民黨主席朱立倫（左）、台北市長蔣萬安（右）同台，侯友宜並發表5大勞工政策，訴求勞工朋友支持。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中）4日到三重出席「全國勞工界支持侯友宜參選總統及立委提名同志團結大會」，發表5大勞工政策，訴求勞工朋友支持，勞工後援會總會長侯彩鳳（左）為侯友宜穿上背心。右為台北市長蔣萬安。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人侯友宜4日出席全國勞工後援總會成立大會，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及多名雙北立委參選人皆到場，展現國民黨團結拚勝選的決心。侯友宜並宣布五大勞工政策主張，包括鼓勵企業興建勞工宅、力保勞保基金永續發展，侯也喊出主張五一勞動節全國統一放假，以利勞工權益的提升和裨益其家庭生活的兼顧。

侯友宜在會場提出勞工五大政策，第一，「鼓勵企業興建勞工宅」：凡在工業區有土地的企業，將開放其在工業用地上興建只租不賣的勞工宅，並獎勵企業興建勞工宅，幫助勞工能兼顧工作及家庭，另一方面也提供勞工租稅優惠、地價稅和房屋稅減免以及中長期融資，勞工宅也會同步規劃托嬰中心、日照中心等社福設施。

第二，「力保勞保基金永續發展」：將積極尋找財源，目標是每年至少撥補一千億給勞保基金，並參考國外大型基金操作，提升基金投資效益、減少人為干預。並會召開勞保年金改革的國是會議，尋求和凝聚各方對基金永續發展的共識。

第三，「勞工加薪，企業減稅」：在任內，會以每月薪資提升至33000元為目標，逐步調高勞工基本工資，並將提高企業加薪扣抵當年營利事業所得額，鼓勵企業為員工加薪。

第四，「守護弱勢，降低賦稅」：凡是全年所得淨額在56萬元以下，且薪資所得佔其課稅總額達70％以上，將這類符合條件的受薪階級課稅減半，降低其財務負擔；另一方面，若扶養12歲以下子女，將其每年的納稅扣除額提高50％。

最後是「增加休假天數，升級勞工的勞動尊嚴」：憲法是國家根本大法，更是一切法制的最高規範。上任後，會將12月25日行憲紀念日恢復為國定假日；且原先五一勞動節為勞工放假、公務員需上班，應該改為全國統一放假。現行制度下，勞工一年有七天不給薪的家庭照顧假，他也主張將其中的三天改為給付半薪，以利勞工權益的提升和裨益其家庭生活的兼顧。而在女性權益的促進上，將原先一年「三日不併入病假」之生理假增加至「六日不併入病假」。

勞工後援會總會長侯彩鳳說，這幾年來，勞工朋友生活過得不安寧，侯友宜出身基層，最了解勞工心聲，上任後會讓兩岸和平，提升勞工就業環境，「大家要的是進入職場，不是上戰場！」

朱立倫則表示，勞工朋友是台灣真正的英雄，為這塊土地打拚，大家的期待就是可以安定、安全、安心，讓孩子的生活更好，侯友宜一定可以帶領中華民國、帶領台灣、讓大家過安居樂業的好日子。

蔣萬安則說，侯友宜出身基層，最了解基層民眾需求，請大家全力支持侯友宜，讓侯友宜帶給勞工更好的環境，讓國家、人民的生活都變得更好。