絵馬別邸7日至10日推出用餐享甜點免費升級為「國慶焰火刨冰」。（築間餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

雙十連假將至，餐飲業者趕在此刻再祭優惠吸客，築間餐飲集團旗下精緻燒肉品牌「絵馬別邸 台中水湳店」距離國慶煙火施放地點中央公園距離僅約1公里，除了可看煙火外，來店用餐有機會獲88折優惠；錢都則是即日起歡慶27周年慶，民眾只要開鍋就能獲得「有錢麵」一包。

絵馬別邸台中水湳店具有絕佳視野角度，站在餐廳門店外就可以輕鬆看到國慶煙火，營業時間從上午11點營業到凌晨4點，即使是參加國慶活動後也可以到店內用餐。絵馬別邸主打雙人套餐2580元就可品嚐到日本和牛，也包含美國Prime牛小排、橫膈膜、鳥四味（鳥松坂、鳥金玉、雞松阪、雞軟骨），套餐內容有先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏韓式壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道料理。

另即日起至31日，絵馬別邸台中水湳店推出用餐就送「絵馬特製祈願守」乙個，有機會獲得88折優惠。此外，7日至10日加碼推出用餐享有甜點免費升級為「國慶焰火刨冰」乙份。

錢都「金龜香芒牛奶鍋」獲得「美食在台北-鍋際大賞」人氣票選TOP3，即日起只要加價69元就能開吃。（錢都餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

錢都以「金龜香芒牛奶鍋」參加「美食在台北-鍋際大賞」，一舉奪得人氣票選TOP3殊榮，為了回饋粉絲，即日起特別以加價69元的方式，讓民眾可以輕鬆嚐鮮，同時歡慶27周年慶，民眾到店開鍋就能獲「有錢麵」。