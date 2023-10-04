由於小犬颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署對13縣市發布豪大雨特報，今（4）晚起至明（5）日花蓮縣、台東縣、恆春半島地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，屏東縣地區及宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、高雄市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率。

氣象署分析各地雨勢，其中花蓮縣、台東縣、恆春半島及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。（翻攝自氣象署）

氣象署表示，今晚至明日因受其環流影響，台灣東半部地區及恆春半島降雨持續，並有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨，明天澎湖及金門也有局部短暫陣雨。

風力方面，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有12級以上強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。