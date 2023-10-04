桃園市衛生局查獲轄內冷凍食品公司出貨的豬火鍋肉片，涉嫌原產地標示不實，新竹縣政府衛生局4日接獲桃園市政府衛生局通知，隨即稽查下游進貨的新竹縣7家餐飲店，業者均已配合廠商回收，現場皆未發現該批問題產品。

桃園市衛生局協同食品藥物管理署查獲其轄內業者新興冷凍食品公司，自今年6月28日起多次進貨4633箱、重達9萬4377公斤的美國冷凍豬前腿肉，製成前腿肉捲，再切片為豬火鍋肉片售出，已全數出貨。外包裝標示原產地「加拿大（豬肉）」進口美豬，涉及原產地標示不實，其中涉案產品為2023年7月1日至8月20日之間製造。

竹縣衛生局接獲通知，立即依據桃市衛生局提供的新竹縣下游名單，派員一一前往稽查，包含5家小火鍋店和2家餐飲店共7家業者，業者均已配合廠商回收，店家現場已未發現該批涉案日期產品。

竹縣衛生局提醒，無論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都必須依規定標示其豬肉及豬可食部位原料的原產地（國），食品標示、宣傳或廣告如有不實、誇大或容易造成誤解，即違反食安法第28條第1項規定，可依同法45條處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。