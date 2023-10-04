日本本庄市市長吉田信解今天率團拜會台南市政府，市長黃偉哲表達熱忱歡迎。（市府提供／洪榮志台南傳真）

日本加賀市市長宮元陸、本庄市市長吉田信解今天聯袂率團拜會台南市政府，市長黃偉哲除熱忱歡迎外，也感謝2位日本市長所屬的「日台共榮首長聯盟」，今年6月中拜會日本首相岸田文雄時，曾遞交一份有關加強台日關係的陳請書，並對2位日本市長及聯盟傳達的堅定守護台灣情誼，深刻銘感在心。

時值中秋佳節剛結束，黃偉哲也特地準備應景的當季水果文旦與紅柚給2市的貴賓品嚐，2位市長不僅都大口品嚐，吉田市長更以台語大讚「厚呷」！黃偉哲也向2位市長介紹台南是台灣美食及古蹟之都，並歡迎2人2024年再度來到台南參與台灣燈會、世界蘭花會議等台南400系列活動。

另外，加賀市是台南交情甚篤的友誼市，今年5月宮元市長於八田與一追思會時就曾經到訪台南，7月還安排加賀市學童品嚐台南新鮮芒果作為營養午餐水果，8月更寄來加賀市小學生的手繪謝卡；對此，黃偉哲感謝宮元陸長期以來支持台南農產品，讓他倍感溫馨。

宮元陸表示，此次是4年來也是疫情過後首次正式拜訪黃市長，加賀與台南2市自2014年締盟以來，一直維持密切友好的交流，甚至在疫情間的口罩與物資等交流，也展現2市間的溫暖友誼；尤其，在他擔任日台共榮首長聯盟的會長後，更加堅定守護與加強台日友好的決心。

吉田信解也說，感謝宮元市長的引薦得以拜訪黃市長，大學時期他曾於1989年前來台灣念書，疫情前每年12月也曾參加林百貨的摩登大遊行活動；隨後，吉田信解還以中文穿插台語致詞，語末更表示自己愛台灣、也愛台南，希望能有機會像加賀市一樣與台南締盟，流利的中文讓現場頻頻響起喝采。

日本2市的訪問團成員，包含石川縣議會議員高辻伸行、加賀市議會議員稻垣清也，以及加賀市、本庄市議會議員與職員、僑務顧問陳文筆等28人；市府由新聞及國際關係處處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、觀光旅遊局主任秘書鄭道立等人，陪同黃偉哲出席接待。