印度東北部錫金邦（Sikkim state）深夜暴雨導致山洪暴發，造成23名印度軍人失蹤，國防官員表示，持續的暴雨也影響到了對於這些士兵的搜救工作。這場暴雨襲擊了甘托克以北約150公里的一個山谷，該地區位於中印邊境，山谷沿線的一些軍事設施受到了影響，而上游一處水壩潰決更造成了下游地區水位大幅上升，災情恐繼續擴大。

2023年10月4日，印度錫金邦提斯塔河水位爆漲。（美聯社）

據《半島電視台》（Al Jazeera）4日報導，印度陸軍發布的聲明中表示：「由於突然爆雨在錫金邦北部的隆納克湖（Lhonak Lake）上引發了山洪暴發......報告有23名人員失蹤。」「搜尋工作正在進行中。山谷沿線的一些軍事設施受到了影響。」

The indreni bridge that was washed by river teesta at Singtam, Sikkim pic.twitter.com/zEnhb2zWYF — Prakash (@Prakash25964130) October 4, 2023

這個偏遠地區靠近印度與尼泊爾邊界，隆納克湖位於圍繞世界第3高峰干城章嘉峰（Kangchenjunga）的雪山之下。印度陸軍表示，來自昌桑水壩（Chungthang）上游的水使得河流的水位已經比平時高出4.5公尺以上。

2023年10月4日，印度錫金邦提斯塔河水位暴漲4.5公尺。（美聯社）

邦首席秘書帕拓克（VS Pathak）告訴媒體，附近居住的約1萬5000人可能會受到影響，提斯塔河（Teesta）沿岸目前至少有8座重要橋樑已經被大水沖走。

The Indian army is searching for 23 soldiers who went missing after a flash flood in northeastern Sikkim state ⤵️ pic.twitter.com/n3T63TxgSF — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2023

印度氣象部門警告，在錫金邦的某些地區預計會有大雨，可能會引發土石流，並對航班造成干擾。