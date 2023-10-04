《周處除三害》全體一起出席首映會。（陳俊吉攝）

由李烈監製、黃精甫執導的電影《周處除三害》，4日舉行首映記者會，演員阮經天、李李仁、王淨、謝瓊煖、陳以文、曾珮瑜、劉子銓、片尾曲演唱者麋先生皆出席。恰巧前1天是第60屆金馬獎公布入圍名單，阮經天順利擠進準影帝5強，他在IG貼出爺爺的舊照，與今年2月過世、最親近的爺爺分享榮耀。

阮經天4日受訪提及此事，他眼眶泛淚說：「這麼多年來，到現在還是有人願意相信我，我在這種比較特別的日子，想跟最在乎的人說。這兩天忙宣傳沒辦法靜下心，想想自己想做什麼、想想未來，自己跟自己相處時還有爺爺陪著。」另今年入圍金馬的準影帝們顏值都超高，是否想拚紅毯第一帥？他謙遜說自己已40歲，「可以跟他們放在一起已經很榮幸了，我覺得他們更帥。」

日前李烈在臉書貼出相隔10年終於和阮經天破冰，起因是阮經天「金馬50早退事件」，錯過第50屆金馬獎歷屆影帝跟影后的大合照環節。對此阮經天認錯說：「我現在都帶著愧疚去做好每天的每一件事，我唯一能做的就是活久一點，然後能夠撐到金馬100。」現場王淨被拱若到那天，可讓阮經天坐輪椅推他上第100屆金馬獎舞台。

王淨這次在片中有大尺度的表演，李烈說所有畫面拍完之後，已把檔案都收到自己手中，為的是要保護王淨，王淨表示現場的保護措施都做得很好，阮經天更形容：「我們拍完那些畫面，導演喊卡後，我們真的都馬上別過頭去！」