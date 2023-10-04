中颱小犬撲台，暴風圈今天(4日)上午9點已接觸台東南端陸地，預計將會從恆春半島一帶登陸；至今天下午2時30分，全台已有16縣巿被列入陸警警戒範圍，且風雨將越來越大，花蓮縣政府率全台之先，宣布明天全天停班、停課，其他縣市政府也陸續跟進。台中市長盧秀燕傍晚也宣布明天停止上班上課，強調「市民家人的安全是首重之事」。網友異口同聲喊「風很大」，紛紛表示「謝謝體貼市民的市長媽媽」、「風真的太大了」、「這次真的是需要放！」

「風大請注意安全，下班下課快回家！」盧秀燕今(4)日傍晚發文表示，小犬颱風來勢洶洶，今明兩天影響最劇烈，氣象署已將台中列入陸上警戒區，「我宣布：台中市明(5)日停止上班上課！」

盧秀燕強調，市民家人的安全是首重之事，颱風帶來的強烈風勢今日白天已造成多起路樹倒塌，行人、騎士的安全受到威脅，要提醒大家，停班課期間請市民家人非必要切勿外出，並確認住家周邊排水是否順暢，提前做好萬全防颱準備，才能將災害減到最低。

盧秀燕指出，如有災情或緊急救護需求，請撥打119或1999市民專線，「我們將立即派員協助，颱風天大家都要平安！」

網友表示「謝謝市長」、「謝謝體貼市民的市長媽媽！」、「謝謝盧媽媽，風真的太大了，今天上下班都看到樹倒掉，感謝您照顧我們市民的安全」、「醫院的護理師還是要上班，輪三班的護理師辛苦了」、「謝謝市長，愛護市民的安全」、「謝謝媽媽市長溫馨的提醒叮嚀」、「今天風真的超大啊，謝謝市長」、「這次真的是需要放，謝謝市長，保障市民的安全」、「祈禱台灣平安，剛才下班路上風很大，注意行車安全！」