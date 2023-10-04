有名嘴稱，朋友的朋友夢到國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲密會喬不分區立委名單，對此，朱立倫表示「怎麼可能！」強調現在要談各區域立委，還有接下來總統怎麼合作比較重要。

朱立倫今晚出席國民黨國慶酒會時，被問到藍白合的推動條件，他表示，目前沒有談到修憲問題，確定的是要努力讓立委過半，讓台灣更好，政治改革、公共政策重建，兩岸關係穩定都有共識，這才是共識跟理想，絕不是政治分贓或投機。

朱立倫說，過程中先確認共同理念跟理想，需要候選人之間見面，他跟柯聯繫持續了一段時間，等待候選人之間碰面後，再進行下一步。

至於柯文哲稱比民調，國民黨顯然不敢接招，朱立倫表示，兩黨是建立在共同理念、理想下，一定讓候選人間共同宣示理念、理想，是政治聯盟，從來沒有排除過任何一種方法，也沒有預設立場，外界放話跟各種建議都不代表國民黨跟黨中央。

至於有名嘴稱，朱立倫與柯文哲密會，還提供國民黨不分區名額給柯文哲人馬。朱立倫說，既然該名嘴稱是「夢到的」，就不必講了，他跟柯之間一定會有共同理念，比較重要，「怎麼可能談到不分區」。他強調現在是談共同理念、各區域立委，還有接下來總統怎麼合作比較重要。