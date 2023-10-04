周潤發獲頒「亞洲電影人獎」，偕妻一起走上紅毯。（圖／摘自YouTube）

「第28屆釜山國際電影節」（BIFF）將於10月4日至13日熱鬧展開，今天的開幕紅毯上星光熠熠，主持人朴恩斌穿上湖水綠露肩禮服甜美出席，獲頒「亞洲電影人獎」的香港巨星周潤發（發哥）擔任壓軸外，還有大陸女星范冰冰也以低胸禮服出席，力尬韓孝周、鄭秀晶（Krystal）等多位韓國女神。

主持人朴恩斌穿上湖水綠露肩禮服甜美出席。（圖／摘自YouTube）

周潤發是繼去年梁朝偉得獎後，又一香港影星在釜山影展獲頒「亞洲電影人獎」，他今晚與妻子陳薈蓮、新片《別叫我“賭神”》導演潘耀明一同亮相紅毯，並與擔任開幕式嘉賓的坎城影帝宋康昊開心擁抱。而除了上述新片外，他主演的經典作《英雄本色》及《臥虎藏龍》也都將在影展特別單元「周潤發之英雄風發」中放映。

韓孝周（左二）為主演電影《信徒2》與趙震雄（右一）、車勝元（右二）等人踏上紅毯。（圖／摘自YouTube）

鄭秀晶（左一）與《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》劇組吳政世、林秀晶（右一）亮麗現身。（圖／摘自YouTube）

范冰冰和李周映主演《綠葉》將在本屆影展進行亞洲首映，他今一襲粉橘色絲質戰袍，立刻成為鎂光燈的焦點；近期因《MOVING異能》人氣直升的韓孝周為主演電影《信徒2》與趙震雄、車勝元等人踏上紅毯，鄭秀晶也與《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》劇組吳政世、林秀晶等亮麗現身，2位女神都選擇黑色低胸禮服，性感又不失端莊。另外，劉品言主演《莎莉》入選亞洲之窗單元，她身穿黑色禮服與導演練建宏出席，雖然全身包緊緊，貼身設計依舊讓她的好身材展露無遺。

劉品言主演《莎莉》入選亞洲之窗單元，她身穿黑色禮服與導演練建宏出席。（圖／摘自YouTube）

此次參與日本影星也相當多，除了有50歲資深女星宮澤理惠，還有新生代女神杉咲花因主演電影《市子》來到釜山影展，還有演出《Kyrie之歌》（暫譯）的男團「SixTONES」成員松村北斗、女星廣瀨鈴，以及導演岩井俊二。