成功抗癌的女子拳擊好手陳念琴，這次杭州亞運會66公斤量級展現出兇悍的拳風，16強賽和8強賽都是直接KO對手，今日四強賽遭遇地主選手楊柳，雙方實力非常接近，陳念琴在前兩回合落後，第三回合扳回顏面，可惜最終還是以2比3敗下陣來，無緣闖進金牌戰和提前獲得巴黎奧運門票，但仍獲得一面銅牌。

東京奧運前「拳擊女王」發現罹患淋巴癌，但她沒有放棄自己，反而努力與病魔對抗，經過8次化療後重新回到賽場。

陳念琴這次首戰面對尼泊爾選手，第一回合剩下1分32秒就打得對手潰不成軍，裁判緊急喊停終止了比賽，判定陳念琴獲勝。

8強賽陳念琴迎戰塔吉克選手，陳念琴第一回合50比45勝出，第二回合剩下1分10秒，陳念琴重擊對手，裁判直接沒收比賽判定陳念琴獲勝。

今日4強賽，陳念琴挑戰今年世錦賽金牌，雙方身材和體型都相近，第一回合剩下19秒，陳念琴的右拳擊中楊柳，近身攻擊也頗具威脅性，但五位裁判中有三位裁判認為楊柳的攻勢比陳念琴來的出色，48比47，3比2勝出。

第二回合雙方你來我往互不相讓，陳念琴雖有數拳命中，但楊柳的被動反擊也擊中陳念琴，雖然還是楊柳48比47、3比2獲勝，但整體來說五位裁判的總得分卻是四位給了平手。

第三回合，陳念琴的攻擊愈來愈兇悍，卯起來揮向對手，而且還將楊柳壓制在邊線上，雙方實力非常接近，陳念琴48比47扳回一城，可惜最終裁判在經過統計後還是宣布身穿紅衣的楊柳以3比2獲勝，落敗的陳念琴無緣闖進金牌戰和提前取得巴黎奧運門票。