2023年諾貝爾獎開獎至今（4日），出了一件與學術無關的大事，那就是得獎人名單提前曝光。瑞典媒體報導，負責評選、頒發諾貝爾化學獎的瑞典皇家科學院，在周三（4日）記者會之前幾小時不慎外洩了得獎名單，記者會公布的得獎名單與外洩內容完全相同。皇家科學院祕書長艾利格倫（Hans Ellegren）在記者會也為此致歉，提前外洩「原因仍未明」。

路透社稍早引述瑞典媒體報導，瑞典皇家科學院在一封電郵揭露本屆化學獎表揚「量子點的發現與發展」，並且列出得獎者是巴汶帝（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louis E. Brus）、艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）。幾小時之後，皇家科學院召開記者會公布本屆化學獎得主，與前述外洩內容完全一樣。

綜合法新社、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）4日報導，瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）祕書長艾利格倫（Hans Ellegren）當天在揭曉諾貝爾化學獎得獎人的記者會不免遇上名單提前發布的提問。他說：「早前有一份新聞稿發布，原因仍然未明。我們今天上午積極查明到底出了什麼事。此事實屬不幸，深感遺憾。重要的是，這對於獲獎人得獎完全沒有造成任何影響。」他強調，推薦、評選過程十分漫長，而且全程保密，必須等到對外公布得獎人當天上午瑞典皇家科學院全體會員集合開會評選，才有真正的結果。

#BREAKING Nobel Prize committee 'deeply regrets' leak of Chemistry Prize laureates' names to Swedish media pic.twitter.com/LVG24b6lch — AFP News Agency (@AFP) October 4, 2023

本屆化學獎得獎人之一、美國麻省理工學院教授巴汶帝（Moungi G. Bawendi）受訪時說，他在接到諾貝爾獎委員會的電話之前，完全沒有聽說名單外洩的消息：「我是被瑞典學院吵醒的，原本睡得很熟。」他形容第一時間得知獲得諾貝爾獎的感受是「非常意外，昏昏欲睡，吃驚不已，出乎意料，備感光榮」。他直言，量子點是「從一開始就有很多人做出貢獻的領域」。

諾貝爾獎名單外洩的情況非常罕見，負責評選頒獎的各個學院在得獎人大名揭曉之前，無一不竭盡全力長時間保密到家。

瑞典皇家科學院負責頒發諾貝爾物理學、化學、經濟學3個獎項，每年得獎名單揭曉前1年就從世界各地推薦的幾千名學者、大學教授之中尋求提名，個個獎項的委員會均於全年一系列會議討論獎項候選人，討論過程結束時，委員會向皇家科學院全體提出一項或多項提案，進行投票。包括得獎人以外的提名人姓名與討論過程會保密50年。