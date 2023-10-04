媳婦嫁進門，有些婆婆為了穩固自己在家庭中的地位會搶先來個下馬威，甚至會以習俗的名義來為難媳婦。一名網友透露，婆婆稱閩南人的習俗，就是入門後薪水要全部交給婆婆，讓全場傻眼，不料另一名網友則說，自己的客家婆婆也這樣說，狂酸「除了客家、閩南，還有其他族群的婆婆有這個習俗嗎？」

一名網友匿名在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆稱根據閩南人的習俗，入門媳婦每個月領到薪水後，就應該要全部交給婆婆，再依照生活開銷來向婆婆請款，要她照著習俗做，讓她好奇詢問「閩南真的有這習俗嗎？」

超扯的「習俗」讓其他人狂喊「我閩南人都是媳婦跟婆婆要錢的」、「根本沒有這回事，不要被騙了」、「根本是妳婆婆自己的習俗」、「有些婆婆就是騙子一個，騙兒子、騙媳婦、騙公公的錢到她身上，不要臉天下無敵」。

此外，還有另一名網友回應指出，自己是南部閩南人，但反而是桃園客家人的婆婆說依照客家習俗，媳婦要把每個月的薪水上繳，媳婦再向婆婆領零用錢花，讓她狂酸「除了客家、閩南，還有其他族群的婆婆有這個習俗嗎？我就是要打臉愛造謠的婆婆」。