中颱小犬撲台，暴風圈今天(4日)上午9點已接觸台東南端陸地，預計將會從恆春半島一帶登陸；至今天下午2時30分，全台已有16縣巿被列入陸警警戒範圍，且風雨將越來越大，花蓮縣政府率全台之先，宣布明天全天停班、停課，其他縣市政府也陸續跟進。南投縣長許淑華除宣布5日停班停課，更公告管制玉山、太魯閣國家公園登山路線，濁水溪、烏溪及支流，及土石流潛勢溪流，禁止民眾前往從事登山、健行、釣魚等活動。

「南投縣明(5)日全縣停班停課！」許淑華今天(4日)傍晚發文表示，南投部分地區風速漸強，彰化及台中沿海地區也出現十級強陣風，基於中彰投共同生活圈，同時考量鄉親朋友們上班上課交通安全，縣府決定進行預防性停班停課，請鄉親朋友們減少外出。縣府災變中心持續一級開設掌握最新動態，請鄉親朋友們做好防颱準備，把災害降到最低，平安度過，週末一起來南投茶博會喝好茶。

許淑華強調，因應小犬颱災害防救需要，南投縣劃定公告三處管制區。管制期間為10月3日18時起至10月6日22時止。

管制區域：一、山區：玉山國家公園管理處及太魯閣國家公園管理處公告南投縣轄內登山路線。二、河川水域：(一)濁水溪及其支流（霧社溪、大羅灣溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、巒大溪、水里溪、陳有蘭溪、清水溝溪、東埔蚋溪、清水溪、郡坑溪)區域範圍。(二)烏溪及其支流(貓羅溪、北港溪、眉溪)區域範圍。三、土石流潛勢溪流：農業部農村發展及水土保持署公布南投縣轄內「土石流潛勢溪流」地區。

管制公告事項：

一、禁止民眾前往從事登山、健行活動。

二、河川(水域)禁止從事水上活動、釣魚、工作、撿拾石頭、搶收農作物或其他類似活動。

三、土石流危險區域內保全對象應前往收容所避難。