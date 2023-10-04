第2屆Red Bull鬥拍開放報名，只要年滿18歲，隊伍年齡加總不超過120歲，且男女混合組隊即可參賽。（圖為首屆鬥拍賽事現場，Red Bull提供）

寶島羽球天后戴資穎計畫明年巴黎奧運後卸下選手身份，喜愛她的球迷，可要把握機會報名參加Red Bull鬥拍羽球三對三賽事，有機會在明年2月3日於高雄舉辦的決賽，和小戴同場競拍。

「不能把Red Bull鬥拍當做是傳統的羽球賽！」隨中華隊在杭州亞運奮戰的Red Bull運動員戴資穎這麼說，她認為，打三對三的時候，因為球速很快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起。

而比起追求分數，戴資穎更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程，她說：「因為是外場地風向變化更多，去年我就許願能在室內半決賽，這次還是繼續許願明年第2屆決賽能到室內舉辦，這樣我就能贏球了！」

Red Bull鬥拍是一種新型態的羽球賽事，將戴資穎的日常訓練羽球三對三化為正式賽事，跳脫一般球友熟悉的單打或雙打制度，讓羽球變得更好玩，Red Bull鬥拍場地與規則和國際雙打羽球相同，並加入以戴資穎招牌動作設計的觸地禁止區（T-corner）的遊戲規則，邀請參賽者挑戰戴資穎招式的進攻機會。

第2屆鬥拍即日起開放全民組隊參加，只要年滿18歲，隊伍年齡加總不超過120歲，且男女混合組隊即可參賽，大會預計10月28日在台北、11月11日在高雄、11月18日台中舉辦區域預賽，三區冠軍隊伍即有機會在明年2月的最終決賽與戴資穎的小隊一決高下。