京站的一鷺Express日式燒物專門店「塩烤地雞雞胸一夜干」推薦價260元，內用達低消即享第二件半價。（京站提供／朱世凱台北傳真）

日本卡通、迪士尼等熱銷精品norns進駐京站B1 Q小路，限時史努比及蠟筆小新指定商品享有特價。（京站提供／朱世凱台北傳真）

雙十連假在即，看好民眾外出的購物潮，百貨商場優惠不間斷。京站「卡友感謝慶」此刻開跑，即起至11月21日享多重點數優惠活動，包含Q點成金、點數狂飆雙倍送、中獎機率百分之百的Lucky Q Life活動等；統一時代百貨台北店超強周年慶首波人潮買氣旺，加上中秋連假助攻，帶動全館業績近2位數成長，緊接著於5日至18日再推第二波，號稱回饋高達20％。

京站點數變現金活動於即日起至11月12日每週五、六、日，持行動Q卡全館單筆消費滿3000元扣Q點30 點現抵300元；10月7日至10月10日國慶連假期間再加碼，原消費100元回饋Q點1點，在連假期間持行動Q卡全館單筆消費滿100元可集2點；滿200元可集4點，以此類推，最高可以回饋200點。在10月5日及11月5日Q卡友還可以於APP「點數兑換-特企專區」扣5點，就可兌換點數狂飆5倍券乙張。

京站即日起至10月31日，Q卡友於活動期間內憑單筆500元發票即可參加Lucky Q Life輪盤抽獎，每會員每天限擇一輪盤遊戲參加1次，有機會抽到benefit、belife、美威鮭魚等優惠券，或是MANGO、coen、曼黛瑪璉等品牌折抵券；另每周五、六、日，Q點瘋狂送，最高可抽1000點。

旗下擁有許多韓國知名生活家居的品牌blank.也進駐京站3樓，即起到10月15日，指定品牌單品享8.8折，消費就送韓系精美贈品1份。網羅目前韓國新銳品牌設計運動單品的SportyChic，期間快閃京站3樓，即起到10月31日，正價商品單件9折、二件8.5折、三件8折，加入品牌LINE／IG／官網會員，現折100元，滿3000元再送品牌洗衣袋。美食部分包括一鷺Express日式燒物專門店「塩烤地雞雞胸一夜干」，推薦價260元內用達低消即享第二件半價；佬饕心泰式番茄飯串燒，推薦價 180元、第二件160元等。

統一百貨第二波超強周年慶登場，主打不分業種，全館指定櫃滿3000送300，持icash支付滿3000再送200，同時若使用icash Pay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再送200，等同累計消費滿6000最高送1200，合計回饋高達20％。

另10月5日至10月8日首四日期間於全館消費滿6萬即贈ORANGE HOTEL聯合住宿券乙張，滿18萬贈桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華套房一泊一食住宿券乙張、滿25萬贈行政套房一泊一食住宿券乙張，各門檻數量有限，擇一兌換。同時，受民眾喜愛的《怪獸電力公司》卡友禮同時段再推出「怪方便的折疊桌」，各限量3500份，會員只要單筆消費滿800元並扣8點會員點數即可兌換。

隨雙十連假來臨，統一時代百貨台北店觀察今年雙十大餐訂席熱絡，餐廳訂席率已近8成滿，網羅館內異國美食餐廳推出套餐優惠，包含靜岡勝政日式豬排的「伊比利豪華雙人餐」原價1560元、特價1314元等；換季商機方面，館內31家時尚女裝女鞋品牌推超強折扣，像是秋季穿搭必備的針織上衣、外套4折起，推薦giordano ladies曲線領口針織上衣特價1580元(41折)、COCODEAL雙排織斜肩毛衣特價1890元(49折)等。