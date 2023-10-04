台中市公費流感疫苗2日開打，迄10月4日已有兩校完成校園接種。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

公費流感疫苗開打，中央今年採購國光、賽諾菲、東洋及高端4種疫苗，台中市長盧秀燕率先於3日宣布各單位接種時必須公開揭示施打的疫苗廠牌，實行首日，台中市衛生局電話接不完，不少縣市來電詢問：「要如何公告？」也有民眾來電問「哪裡可打到高端？」

今年公費流感疫苗政府共採購賽諾菲、東洋、國光及高端4個廠牌疫苗供民眾接種，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則採隨機施打，不可挑選疫苗品牌，唯經民眾反應，台中市長盧秀燕率先宣布各單位必須公開揭示提供的疫苗廠牌，消息一出，負責公費流感疫苗接種以及疫苗撥配的中市衛局接到來自全國各地衛生局來電，詢問要如何落實？

台中市衛生局說明，市府採購81萬1300劑四價流感疫苗，國光疫苗佔50％，賽諾菲佔30％，另東洋與高端疫苗分別為10％，今年4種疫苗廠牌中，此外，因僅賽諾菲、東洋有針對6個月以上幼兒做人體實驗，因此3歲以下幼兒接種的疫苗品牌僅限賽諾菲、東洋。

衛生局解釋，公費疫苗接種，本就公開透明，過去都會以口頭告知是接種何種廠牌疫苗，目前已要求各單位要以公告方式揭示當日該處提供的疫苗廠牌；據悉由於數量問題，原本校園接種就規畫以國光、賽諾菲為主。

4日公開疫苗品牌實施首日，只見各醫療院所都掛出白板，公告今日接種公費流感疫苗廠牌，唯到醫療院所接種必須自費100元到150元不等掛號費，有長者到診所發現還要付掛號費轉頭就走。但也有高端疫苗支持者打電話到衛生局問「哪裡打得到高端？」還希望衛生局提供疫苗地圖。

台中市衛生局統計自10月2日到4日止目前已完成2校接種作業，校園接種率約7成。