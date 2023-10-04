「拳擊女王」陳念琴4日在女子66公斤級4強賽，以2比3不敵地主大陸好手楊柳，雖然無緣金牌戰及巴黎奧運門票，仍為中華隊打下1面銅牌，而為了因應奧運調整量級而改打66公斤的她，生涯首次亞運體驗仍收穫滿滿。

「給自己90分吧！」陳念琴今年從69公斤改為66公斤級，今年3月的世界錦標賽就曾碰上楊柳，當時以0比5吞敗、止步32強，當時就有想過這次杭州亞運有機會再次碰頭，這段時間她也努力提升自己的肌力、體能及技戰術，「這3點我覺得已經有提升到80分了。」

雖然沒辦法在今天就取得奧運資格，但陳念琴沒有太難過，反而對未來更添信心，有自信在之後的比賽能夠取得門票，再次登上奧運殿堂，「今天整個比賽狀況我覺得很滿意，跟教練擬定的目標都有做出來，那股韌性、想贏的心，更重要是我們做好萬全準備，結果就聽天由命。」

亞運初體驗以銅牌作收，陳念琴認為得到更多的是滿滿的經驗，「因為我在66公斤真的只有到亞運才有攝取到很多經驗，真的很不簡單，從一來就感受到很像在奧運村的感覺。」

結束亞運後，陳念琴還要繼續為了巴黎奧運門票拚戰，她認為第一步要加強是強度，「必須要承受到被男生擊倒的強度，我才會覺得滿意。」回去後她會與教練柯文明關起門來討論問題所在，再從新開始。