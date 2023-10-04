台北市明（5）日尚未列入小犬颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（5）日照常上班及上課。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）
台北市明（5）日尚未列入小犬颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（5）日照常上班及上課。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

中颱小犬即將登陸，南台灣地區首當其衝。不過北台灣並未被列入颱風陸上警戒範圍，因此北北基桃共同決策平台4日晚間宣布，5日正常上班上課。

台北市政府表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，台北市明（5）日尚未列入小犬颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（5）日照常上班及上課。

新北市政府晚間8時宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，新北市明（5）日尚未列入小犬颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（5）日照常上班及上課。

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