教育部主辦的「青少年生涯探索號績優輔導員」昨辦頒獎典禮，新北市淨化文教基金會社工張家銘輔導員獲獎，全國僅有3名人員獲獎。張家銘承辦新北市HOPE青少年就學就業關懷計畫，展現新北市深耕適性教育，連結各項資源協助生涯未定向的學子，不漏接每個未來的希望。他表示，透過生命影響生命，讓更多孩子能找到人生的HOPE。

教育局表示，新北市推動HOPE青少年就學就業關懷計畫，委託新北高工以及淨化社會文教基金會共同努力，透過輔導會談、生涯課程、就業輔導3大面向，針對生涯未定向的學子及時提供協助。

近3年來，已累積追蹤2000餘名學生，提供個別輔導及團體輔導計超過1萬個小時，同時結合41家友善商家提供3200以上工作體驗時數，引導國中畢業後生涯迷惘的孩子，找到未來可能就學或就業的方向，協助學子自力自立。

張家銘自2020年起堅定的帶領新北市夥伴走出自己的路，更將自身的工作經驗以及專業，運用到本計畫服務中，盤整各項人力公私資源，規畫扎實且完整的機制。

他表示，新北市HOPE計畫像是一個耕耘的工作，必須扎實、細心的照顧每一個種子，積極持續的關心建立關係，才有肥沃的土壤，透過課程及工作體驗，才能引導孩子成長茁壯，辦理的期間充滿著一次又一次的感動，生命轉折處遇到的難題，需要深度的關懷及陪伴，透過生命影響生命，讓更多孩子能找到人生的HOPE。

學員阿平（化名）也分享，重組家庭甚少互動，正當渴望親情撫慰時，父母再度離異，母親扛起生活重擔，國中開始打工分擔家計，因而學業荒廢，更因此迷上網路遊戲及學習網路拍賣賺錢，導致不慎觸法等違規行為，轉介本案後，輔導員經過多次與阿平進行個別和團體輔導，確定工作實習目標和生涯方向，終於阿平來到某家餐飲店開始工作實習，現在的阿平表示，他正努力工作存錢，規畫再讀書充實自己，他擁抱著希望邁向未來。