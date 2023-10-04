劉德華（左圖）和導演李安驚喜為他錄製影片祝賀。（翻攝自YouTube）

「第28屆釜山國際電影節」4日熱鬧展開，獲頒「亞洲電影人獎」的周潤發（發哥）今晚與妻子陳薈蓮一同亮相，貴為國際巨星的他一現身，包括宋仲基等所有韓星瞬間變成小粉絲，由坎城影帝宋康昊擔任引言人，他大讚周潤發，「我相信在我們這個世代的影人來說，他是一個無法被忘記的象徵，不是超級英雄，但在大銀幕上他是真的英雄，他是電影界永遠的大哥」，劉德華（華仔）和多位名導李安、許鞍華、朴贊郁及賈樟柯都驚喜錄製影片恭喜。

除了新片《別叫我“賭神”》外，周潤發主演的經典作《英雄本色》及《臥虎藏龍》也都將在影展特別單元「周潤發之英雄風發」中放映，李安大讚：「恭喜周潤發，很多人說男主角就是導演更帥的化身，謝謝你選擇《臥虎藏龍》這部電影，也謝謝你參與這部電影，讓我跟你有合作的機會，你的大俠風範、精湛演技，還有深植的友情，讓我受惠無窮，也讓這部電影閃閃發光。」劉德華則說：「你一直是我們的偶像，從70年代到現在，從電視台就帶著華語電影走出亞洲、闖入好萊塢，大哥我們永遠都支持你。」

周潤發舉起手機和全場自拍。（翻攝自YouTube）

周潤發今獲獎時也感性表示：「我1973年出道，今年正好50年，回顧這半世紀真的是漫漫長路，但又好像只是昨天的事情一樣。」他感謝香港TVB電視台開啟了自己的演員旅程、香港電影帶他走向國際，也不忘提及太太多年來的陪伴，讓他可以後顧之憂地去精進演技，也謝謝釜山影展的邀請，給他這麼有意義的獎，以及韓國影迷們對自己的支持與鼓勵，最後還用韓文說「謝謝、我愛你們」，更俏皮要在台上自拍大合照喊「Kimchi」要大家微笑，並用韓文搞笑催促「快一點，沒時間了」。

為期10天的釜山影展將於下周五（13日）落幕，開幕片是張建宰執導的韓片《因為討厭韓國》，閉幕片則是大陸導演甯浩執導、劉德華主演的《紅毯先生》，周潤發明天下午還將出席記者會與座談會，與韓國記者和影迷們相見歡。