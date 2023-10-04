台灣機械工業公會協助國內製造產業，運用智慧製造創新技術加速智慧製造升級轉型，攜手經濟部產業發展署、工業技術研究4日共同主辦智慧製造創新加值應用成果分享會，透過此互動交流平台，分享智慧化與聯網技術應用在產業的應用成果，協助產業持續邁向智慧製造之路。

機械公會指出，為協助國內產業面對全球供應鏈重組、少量多樣、大量客製化需求之商業模式，產業發展署今(民國112)年透過「智慧製造創新加值輔導計畫」，藉由輔導案資源，結合系統整合業者之技術服務能力，協助將產業老師傅的寶貴經驗數位化，從中淬煉出關鍵資料，再透過與創新加值應用服務模組的結合，達到分析預測與自主調整之智慧化能量；推動至今已協助包括機械設備、扣件、橡塑膠、金屬加工等領域產業，於設備或產線上導入創新加值應用解決方案，協助國內產業建構智慧製造創新加值發展環境，展現出更有效率、更加完整的智慧製造能量，打造臺灣成為「亞洲高階製造中心」。

機械公會表示，智慧製造創新加值應用成果分享會邀請包括百德機械、台中精機、智泰科技、台灣智能機器人公司、所羅門、科盛與逢甲大學、工研院等9位產學研專家，藉由實際成果案例，分享運用人工智慧技術，於產線或設備中進行優化調機、診斷監測、缺陷檢測、品質預測等創新加值解決方案；同時以實體攤位搭配海報展出，展示工具機、模具設計、工安監控、影像視覺等創新加值智慧化技術及智慧製造應用，讓參與的廠商業者更加了解創新加值實際應用所帶來的優勢，並透過相互交流的機會，促成產業合作，加速智慧升級腳步。

機械公會指出，面對全球經濟及產業環境的快速變遷，透過創新加值技術的應用，可協助產業進一步提升智慧製造能量，經濟部產業發展署未來將持續透過活動平台，促進智慧機械產業跨域交流整合，持續推動我國創新加值應用整體能量發展，精進國內相關產業智慧化能力，蓄積能量，引領產業全面轉型升級，提升國際競爭力！