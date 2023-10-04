台北Conti排球隊冠名簽署儀式。（台北市政府提供）

台北市政府冠名詠冠體育用品股份有限公司所屬Conti排球隊，新球季將以「台北Conti」隊名出賽TVL企業排球聯賽，也希望為台北市培養更多排球人才。

台北Conti男排球隊成員皆為排球傳統強權國立台北教育大學學生，未來透過台北市政府冠名合作，將增進落實四級賽事銜接政策，台北市政府體育局副局長蔡培林表示：「台北Conti的選手陣容中多數為台北市全運會代表隊成員，期許透過參賽企業排球聯賽培養更多一級好手，並且提升大專球員的實力，另外在三、四級部份也將結合台北市的國小、國中及高中等基層訓練站，期許台北市的各級排球競技成績都可以更加提升。」

國立台北教育大學排球隊（甲組）從104學年連7季晉級大專排球聯賽UVL公開男一級4強，作為排球聯賽的傳統強隊，更於109學年度大專公開一級男子組首次拿下冠軍；除了榮譽教練洪盛朗老師的技術與態度教育之外，透過強大的國北排球校友會系統，為球隊在各方面的照顧及就業的協助都擔任最強後勤。

國北教大校長陳慶和說：「感謝台北市政府照顧台北市的排球隊，希望在台北市政府、詠冠體育用品股份有限公司及所有贊助商的資源挹注，以及「黃金左手」林顯丞教練的帶領，讓我們的台北Conti男排成績更加茁壯，台北市排球運動的推展也能更全民。」

台北市政府冠名Conti排球隊，除了以台北Conti參賽TVL企業排球聯賽之外，將於台北市排球基層訓練站學校進行專項訓練，各站安排課程內容有跳躍發球、防守與接發、舉球與組織意識等專項訓練；此外在全民運動推展方面，將結合國立台北教育大學校友盃排球賽舉辦台北Conti闖關活動，透過建立運動興趣的形式推廣排球運動，也期待增加更多不同年齡台北市民參與排球運動。