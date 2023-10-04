里茲國際鋼琴大賽金牌得主、台裔美籍鋼琴家陸逸軒，希望能一輩子彈琴，這是他最喜歡的事。（李欣恬攝）

台裔美籍鋼琴家陸逸軒的父親是台灣人，母親為上海人，他很喜歡喝台灣的珍珠奶茶。（李欣恬攝）

身材高瘦，戴著黑色粗框眼鏡，彈琴時深沉且有氣勢，里茲國際鋼琴大賽金牌得主、台裔美籍鋼琴家陸逸軒再次來台演出，預計演奏巴哈、舒伯特、李斯特、莫札特、蕭邦等作曲家作品，都是他沉澱多時的曲目。

作為國際指標性的大賽首獎得主，一年要彈五、六十場音樂會，全世界到處跑，陸逸軒才25歲，卻有老靈魂，說話很斯文，像是遇見什麼事情都不會生氣，過去兩年原定都有台灣演出，甚至已經完成14天隔離，但都因為疫情因素而取消，一度改成線上音樂會，他淡淡地說：「人生原本就不是每件事都能控制，只能隨遇而安。」

陸逸軒1997年出生於美國波士頓，現在他常駐德國柏林，父親是台灣人，母親為上海人，雙親皆從事電腦工程工作，和台灣很有淵源的他，很喜歡喝珍珠奶茶，每次來台灣演出，只要有珍珠奶茶喝，就能感到開心。

曾經在2020年3月到10月之間遇上音樂會全數取消的狀況，陸逸軒表示，疫情讓他學會，練習和上台同等重要，「我越長大越喜歡練習，越練習就越有收穫；而隨著演出的經驗越多，也知道上台從來就不是一件容易的事情。」

陸逸軒表示，每一首曲目都有自己的旅程，「從在琴房練習到正式上台，每一首作品都有不同的旅程，上台演出和在琴房練習，對我而言同等重要。」

師承蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主鄧泰山，陸逸軒表示，他13歲就和鄧泰山學習，17歲時參加蕭邦鋼琴大賽，在20歲時贏得里茲國際鋼琴大賽金牌，陸逸軒表示，鄧泰山讓他的學生能夠表現最好的自己，「每個藝術家都有獨特的特質，老師鼓勵我們可以保有自己的特質。」

邀請陸逸軒來台演出的鋼琴家陳冠宇表示，陸逸軒的曲目選擇，較少炫技、熱鬧的作品，而是以靜美、深刻的作品為主，從他的曲目選擇也展現了個人特質。

近年陸逸軒鑽研舒伯特作品，從作曲家生命的苦痛與甜美，反芻其音樂內涵；這次將演奏的曲目之一，是由李斯特所改編的舒伯特歌曲集《美麗的磨坊少女》之〈磨坊少年與小溪〉，陸逸軒表示，他非常喜歡這首作品，他最初是聽見鋼琴家席夫演奏，因此想練這首作品，他從中感受到一種初始的新鮮。

在搭飛機的時候、閉目養神的時候、有時差的時候，陸逸軒說，他經常思考自己的曲目安排、時程安排，總希望能做得更好，演奏家的生活並不容易，固定會到英國威格摩爾廳演出的他，給自己的期許是曲目不重複，他希望能夠一輩子彈琴，和觀眾分享音樂，這是他最喜歡的事。

演出將於10月6日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳、10月8日在台北國家音樂廳登場。