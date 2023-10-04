新北市災害應變中心召開第4次防颱整備會議。（新北市政府提供）

中颱小犬預計明（5）日上午將從恆春半島登陸，新北市受外圍環流及東北季風影響，入夜後風雨漸強，沿海地區最大陣風已達9級且有可能發生5米長浪，跨日雨量累積將達豪雨等級，新北市災害應變中心維持強化三級開設。新北市副市長朱惕之晚間6時30分主持第4次整備會議，提醒市民減少非必要外出。

氣象團隊及台灣大學協力團隊分析颱風動態及災害潛勢，目前颱風位於新北市東南方約330公里海面，以時速10公里向西移動，7級暴風半徑250公里，入夜後新北的風雨會逐漸強。朱惕之聽取簡報後，指示各局處及區公所入夜後仍應落實各項防颱整備措施，也提醒相關搶災人員注意自身安全。

朱惕之感謝國軍單位及事業單位協助加強守視，也肯定市府團隊於風災應變期間兼顧既有業務執行的辛勞。他特別提醒，新北市入夜後風雨漸強，山區及沿海地區將有強陣風及長浪，切勿前往山區及海邊，從事登山、溯溪、觀浪、戲水及釣魚等易生危險的活動，維護自身安全。