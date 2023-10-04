基泰大直鄰損案發生後，基泰即代子公司公告授權其董事長出售「基泰忠孝」，今日重訊公告已成功以125億元成交，買方為李姓自然人。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，基泰忠孝位忠孝西路一段78、80、82號，是目前西區門戶範圍內單一產權且為所有權之可交易的最大量體新供給，如果以每個地下層車位450萬拆算，地上層單價約每坪167.9萬。

黃舒衛認為，基泰忠孝能順利標出有幾個市場條件，首先是該物件為北車商圈忠孝西路唯一可整棟交易的新大樓，過去尚有citizenM，未來則完全沒有，雖不算空前，但也是絕後，稀有性無可比擬。

其次，周邊未來有台北雙星、舊市議會改建案、凱撒大飯店更新案、北門郵局重建案及E1E2重建案，整體商業環境改善及租金上漲潛力無窮。

最後則是近兩年升息趨勢拉高進場門檻，壽險業無法出手獵樓，反而讓資產評估的價格天花板被打開，使置產買方進場更積極。舉例來說，如果北車商圈商辦租金能達每坪4000元，以目前壽險業進場的租金投報率2.845％來看，本案單價穩站每坪168.7萬，對於非壽險業投資人來說，後無追兵、前有光明前景，反而是絕佳進場時機。

位於台北市忠孝西路、重慶南路口的「基泰忠孝」，為複合式商業摩天大樓，基地面積448.305坪，樓層面積約7224.08坪，包括停車位的產權面積共8203坪。