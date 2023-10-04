許多人都會在美式賣場好市多採買，滿足家庭生活所需。一位女子近日趁特價在好市多買了C牌滅蟑餌盒，在家裡放了一周後蟑螂蹤影就此消失，讓她感到相當滿意，貼文一出引發熱議，許多網友聲稱另一款B牌的蟑螂凝膠餌劑較有效，不過有內行人指出，「蟑螂品種不同有不同的藥」，德國蟑螂、棕帶蟑螂不會吃B牌，只有使用C牌才有效。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，由於家裡有小孩和寵物，她怕直接接觸藥劑有危險性，因此沒辦法使用水煙或是凝膠類的滅蟑用品，只能使用安全性較高的餌盒，結果讓她相當滿意，「效果方面大概一周就很明顯，我家就沒看過蟑螂了」；從原PO分享的照片可以發現，C牌滅蟑餌盒原本12入要價269元，現在特價只要215元。

對此，許多網友紛紛回應，「我家裡也都是用C牌，效果真的很好」、「殺蟑的好用，重點來了，殺蟻的一點狗屁用都沒有，真浪費錢」、「餌盒式的不用擔心家裡的毛孩會誤食」；但也有人認為B牌較有用，「我都固定用B牌蟑螂藥，非常有效」、「還是B牌好用」、「這個不好用，買過1次沒效果，還是B牌好用！」。

有內行人說明，「C牌還有新款，而且蟑螂品種不同有不同的藥，德國蟑螂跟棕帶蟑螂不吃B牌，要C牌的才有效，後面會備註6種蟑螂，經典配方、啤酒酵母可以長達一年又兩個月，最近用了5X也很有效」。