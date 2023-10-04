大陸45歲男星黃曉明早年演出《大漢天子》，英俊外型獲不少粉絲支援，演出作品有《神鵰俠侶》、《新上海灘》、《鹿鼎記》、《風聲》、《葉問2》、《趙氏孤兒》、《泡沫之夏》等等，過去他演唱奧運推薦曲，卻因中式英文鬧笑話被網友嘲笑，他在那之後做了一個決定，讓眾人稱讚有勇氣。

2008年奧運會在北京舉行，當時男星黃曉明演唱奧運會推薦歌曲《One World One Dream》，因中式英文的口音將「not at all」唱成「鬧太套」，由於事關奧運會，黃曉明的英文程度成為網友調侃內容，也變網路流行語之一。身為當事人的黃曉明隔15年說起當時情況，「大家嘲笑我英文什麼的鬧太套，就類似於什麼的這樣一段時間，然後我特意挑了一個英文老師的角色，我當時壓力也挺大，我後來看了劇本之後，我在拍那場戲的前一天我就跟可辛導演說『我覺得一個人不可能完全沒有發洩的點，不可能一直憋著，那不是真的人』」。

許多網友認為：「突然感覺他路人緣好了好多，有他的戲還蠻願意看的」、「以前對黃曉明很無感，後來是因為那部電影改變看法的。真的演的好。」、「曉明哥，真的是迎難而上啊，這才是真正的好演員。」、「但是我覺得曉明哥很勵志呀，別人嘲笑他，他就把他練好」、「他就是那種，你越說我哪裡不好，我就要做得更好」、「曉明哥很優秀」。