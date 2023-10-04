為擺脫「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案，立院將力拚本會期通過，立委洪申翰、蘇巧慧、許智傑今舉行公聽會，邀請民團和交通部長王國材等討論。洪申翰會中強調，基本法應該承接系統性漏洞，不應將全數細節推給作用法，部會應列出基本法可解決事項，否則看不出基本法作用。

王國材表示，道路安全基本法涵蓋人、車、路、汽車運輸業、保險等內容，目前已與委員有共識，力拚本會期通過，未來各部會都須提年度交通安全計畫，由政院院長主持，22個縣市也要報告，由專家學者給予輔導，同時也會明定道安預算、檢視執行成效，中央也編列400億預算，全額補貼各縣市600處危險路口。

洪申翰說，交通安全不能只靠處罰解決，若沒有系統性改變，單靠處罰恐治標不治本，應從工程面、設計面改善，除了基本法外，內政部下會期也會提出「行人交通安全設施條例」草案，改善行人步行設施、釐清中央及地方權責的重要作法。

蘇巧慧認為，交通有三大問題要解決，分別是規畫預算、整合部會、統整規範。預算來源部分，像是全國違反道路交通管理處罰條例的罰緩收入，去年總計超過220億元，但大部分非用在前端工程改善，應讓有限經費效益化；整合部會部分，中央多頭馬車，地方也無自治條例規範，權責和管理應統合對其；統整規範部分則因全台缺乏一致性及強制性，仍須改善。

逢甲大學至會運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭認為，基本法是宣示性法令，但是台灣機車分級定位未統一定義，現狀「停車不管、考照陽春」的處境未解，即便有2000個易肇事路口改善，但沒有機車行車規範、統一道路設計規範、嚴格駕駛人管理制，交通安全恐難提升。

對於交通改革，鍾慧諭提出三點訴求，第一、單一單位負責訂定「國家級道路設計法定規範」，完善機、汽車停車實施計時收費、停車路外化，取得行人空間等配套措施；第二、加速大幅改革考照、發照、違規記點制度，強化駕駛人管理；第三、推動公民參與，加速釐清改革方向。

YouTuber「火花羅」直言，當前提出的基本法不會有任何作用，該版本完全就是丟給交通部處理，但交通部權責有限，機關整合不足、法規原地踏步，交通部甚至管不到市區道路，就算每月召開一次道安會報也無力改變，他呼籲中央應設置道路安全委員會常態監管，也應規定地方政府組織架構。