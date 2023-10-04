俄羅斯總統蒲亭下週將出訪中亞國家吉爾吉斯；這將是他今年稍早因將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯而遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，首次赴海外訪問。

法新社報導，總部設於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院今年3月對蒲亭（Vladimir Putin）發出逮捕令後，蒲亭就不曾離開俄羅斯境內。

吉爾吉斯卡巴新聞社（Kabar）引述總統府一名官員表示：「應吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）邀請，俄羅斯聯邦總統將於10月12日到我國進行官式訪問。」

俄國媒體報導，蒲亭預計參訪位於吉爾吉斯首都比許凱克東邊城市坎特（Kant）的俄羅斯空軍基地，參加基地20週年活動。

自去年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面軍事攻擊後，蒲亭就鮮少踏出國門。他前一次出國是去年底，當時訪問了吉爾吉斯及鄰國白俄羅斯。

吉爾吉斯尚未批准國際刑事法院「羅馬規約」（Rome Statute），這項條約要求會員國遵守ICC的決定。

自3月起，若蒲亭進入其國土境內，ICC會員國就應逮捕他。蒲亭未出席今年8月在南非舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會；南非是ICC會員國之一。