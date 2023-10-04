屏東潮州日式建築文化園區自2019年開館後，成為潮州鎮上最佳的展覽場地，目前申請展出的檔期已排到明年底，為此，公所近日計畫再爭取2億經費，修繕其他8棟建築，提高展覽量能。（謝佳潾攝）

屏東潮州日式建築文化園區自2019年開館後，成為潮州鎮上最佳的展覽場地，目前申請展出的檔期已排到明年底，為此，公所近日計畫再爭取2億經費，修繕其他8棟建築，提高展覽量能。（謝佳潾攝）

屏東潮州日式建築文化園區自2019年開館後，不僅有年均30萬人次的遊客造訪，還成為潮州鎮上最佳的展覽場地，目前申請展出的檔期已排到明年底，為此，公所近日計畫再爭取2億經費，修繕其他8棟建築，除提高展覽量能外，也完善園區環境，可望打造成「台灣演進史的現場」，精彩可期。

潮州鎮公所指出，園區內的日式建築群，有近百年歷史，在日據時代是軍官宿舍，光復後成公路總局三工處的宿舍「公路新村」，全區16棟都登錄為歷史建築，2016年公所爭取到中央經費後，復刻完成3棟建築，2019年園區開館後，驚豔眾人。

公所表示，日式建築工法導覽區是修復的3棟中最原汁原味的還原，古法復刻率達9成，屋內還留有「編竹夾泥牆」，後方的洗石子屋則規畫為展區，在場域設備完善、導覽人員量能充足的狀況下，現已是鎮上最佳的展覽場地。

公所主祕王建元表示，起初1年約10檔期，後來逐年遞增，至今已翻倍，即使透過複合展的方式，目前檔期還是排到明年底，有繪畫、書法、盆栽等，不僅計畫開展者引頸期盼，民眾也頻頻在詢問之後還有哪些展，可見園區展覽的高吸引力。

但王建元不諱言，園區展覽量能有限，經規畫後，目前就只有洗石子屋供展覽使用，而以目前的檔期來看，實在是消耗不了，因此最近有提報「修復再利用成果報告書」以及「原潮州辦務署日式宿舍群歷史建築規畫設計案」，預計向中央爭取2億修繕園區的另8棟建築，提高展覽量能。