氣象署說明小犬颱風最新情況。（中時新聞網YouTube）

小犬颱風目前位於鵝鑾鼻東北東方約110公里海面上，正以每小時10公里速度向西進行，暴風半徑、警戒區域都沒有變化，預計會在明天凌晨登陸。針對小犬颱風變化，氣象署今（4）日20時40分說明最新情況，今晚至明天全台各地都有明顯風雨。

氣象署分析各地風雨重點。（氣象署提供）

氣象署表示，風力方面，蘭嶼已出現15級陣風，綠島也有13級陣風，隨著颱風靠近風勢可能會更強。明天0時前主要以東部、東南部強風為主，蘭嶼、綠島風力預估由12至13級陣風轉為16至17級，台東縣、恆春半島預估有12至13級陣風；明天0時到6時東部、東南部風勢更為明顯，蘭嶼、綠島預測有16至17級陣風，台東縣、恆春半島有13至15級陣風；明天6時至12時隨著颱風中心逐漸通過台灣南段陸地，南部風勢轉大，台南、高雄、屏東市區有9至10級陣風，連江有9至10級陣風，澎湖有11級強陣風。

氣象署模擬未來雨勢變化。（氣象署提供）

雨勢方面，未來24小時是這一波降雨最為顯著的時期，明天0時前北部、東半部、恆春半島持續有明顯降雨；明天白天由於颱風環流影響，南台灣雨量增多，花東持續有偏大雨勢，中南部也有局部雨勢，這樣的降雨趨勢會持續到周五（6日）白天，不過後續天氣變化依颱風路徑而定，仍有不確定性。

氣象署總結，蘭嶼、綠島目前已受到颱風近中心強風影響，台東、恆春隨著颱風中心逐漸接近，今夜至明天有顯著風雨，花蓮、北部、宜蘭有間歇雨勢，中南部、澎湖目前降雨仍不明顯，不過已有強勁風勢，明天逐漸轉為明顯降雨，金馬降雨不明顯、有強陣風。