民國89年8月第一梯次替代役役男徵集入營接受基礎訓練，並於結訓後分發政府或公共機關中服務，也因此項役政變革，臺北市大安區公所也因此受分配替代役役男到區公所服務，協助各課室從事各項為民服務工作，其中社會課每週於成功國宅服務長者的「輪椅幼兒園」，更因為區公所替代役役男的協助，而能夠自民國104年開辦迄今而不間斷。在區公所諸多替代役役男中，役男「王永華」則是令人印象深刻的那一位。

大安區長林明寬特地頒發市長感謝狀。(大安區公所提供)

大安區長林明寬表示，王永華東吳企管系畢業後即赴紐西蘭攻讀碩士，因疫情遲至111年始返國盡兵役義務，由於係81年次高齡役男，所以服役期限1年。林區長表示，王姓役男個性開朗，初到區公所服務，不論同仁或民眾，所有人第1句都會問「你的手怎麼了?還好嗎?」，原來，永華罹患異位性皮膚炎(俗稱富貴手)，因為台灣海島型氣候濕氣較重，所以手指頭需要長年包著紗布，隔離空氣，「但是只要回到紐西蘭，手就不藥而癒」王永華笑著回答。

王永華指導新進人員製作敬老悠遊卡。(大安區公所提供)

臺北市替代役中心主任宋佰炘表示，替代役是臺灣兵役制度的一種，也是兵役法中規定的四種「兵役」之一，主管機關為內政部役政署。而替代役的實施，為我國役政制度上新的政策，各界對此都寄予高度的期待，期望藉著替代役人力資源的投入，大幅增進政府公共服務的能力。

大安區長林明寬特地頒發市長感謝狀。(大安區公所提供)

兵役義務役期1年，但是王永華卻總是帶著爽朗的笑聲及貼心溫暖的語氣，負責社會課製作敬老愛心悠遊卡，每遇到外籍人士來區公所申辦業務，王永華的流利英語，也立即派上用場，協助雙方溝通無死角。也因為他的優異表現，除獲得役政署112年上半年績優替代役役男表揚，更於退伍前獲頒臺北市政府感謝狀，以嘉勉其協助公共事務、犧牲奉獻的熱心服務精神。