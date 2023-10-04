紐西蘭將在10月14日舉辦國會選舉。紐西蘭電視台（TVNZ）今天公布最新調指出，國家黨獲得支持度36%，穩定領先紐西蘭總理希金斯領導的工黨支持度26%；不過國家黨可能仍須與紐西蘭第一黨合作，才能組成政府。

紐西蘭電視台今天公布民調顯示，兩主要政黨支持率穩定，國家黨（National Party）支持度36%、工黨（Labour Party）26%；其他政黨支持度，則為綠黨（Green Party）13%、行動黨（ACT New Zealand）10%、紐西蘭第一黨（New Zealand First）6%、毛利黨（Te Pāti Māori）2%。

新任總理人選傾向方面，國家黨領導人盧克森（Christopher Luxon）獲得26%支持度，較9月27日的前次民調上升3%；工黨領袖、現任紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）則為25%，較前次民調上升3%。

紐西蘭國會共有120席。紐西蘭電視台報導指出，根據這份民調結果，國家黨預期將獲得46個席次、行動黨13席，這意味由盧克森主導的聯盟夥伴關係可望獲得59個席次，但仍比多數黨所需的61個席次還少2個席次。左派政黨方面，則預估工黨得33席、綠黨17席、毛利黨3席，共53席。

報導分析，國家黨需要與行動黨、以及預估能得到8席的紐西蘭第一黨合作，才能執政，意即盧克森需要紐西蘭第一黨領袖皮特斯（Winston Peters）的幫助來組成政府。

報導指出，這份民調拒答或回答不知道者為9%，較上次民調減少1%，顯示紐西蘭選民的投票意志正逐漸穩固。

這份民調執行期間為2023年9月30日至10月3日，由1000名選民進行線上民意調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。民調數據經過加權，與紐西蘭統計局的年齡、性別、地區、種族認同和教育程度人口計數保持一致。