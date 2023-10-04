氣象署今天表示，明天白天颱風小犬中心有可能會通過台灣南端陸地或巴士海峽。前氣象局長鄭明典今天在臉書說明，主要是受地形影響，增強的沿地形氣流常會讓颱風路徑稍偏南。

根據中央氣象署颱風警報單，颱風小犬晚間7時的中心位置在北緯22.1度，東經122.1度，即在鵝鑾鼻的東方約120公里海面上。

氣象署預報員朱美霖表示，由於接近的過程路徑可能會受到陸地影響，目前預測明天白天中心會通過台灣南端陸地或巴士海峽。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享颱風小犬雷達回波圖，說明因颱風氣流逆時針旋轉，颱風北側向岸風受地形阻擋，在地形前堆積成小高壓，高壓推動颱風和地形間的沿地形氣流，增強的沿地形氣流常會讓颱風路徑稍偏南。

鄭明典稍早也分享颱風小犬的衛星雲圖，並標記在其暴風圈在台灣南端一條明顯的雲帶「感覺應該是玉山的影響」；接著他在留言處另外補充雷達回波位置，並說明「玉山相當一致」。（編輯：李亨山）1121004