不斷用雙拳創造歷史的排灣族勇士賴主恩，今晚迎來運動生涯最重要的一場戰役，男子63.5公斤級金牌戰碰到蒙古選手巴塔爾蘇赫，經過三回合苦戰後0比5不敵敗陣，不過仍收獲銀牌和巴黎奧運門票，不虛此行。

多年來經過國際大賽洗禮的「排灣族勇士」賴主恩，可惜卻在東京奧運失敗後差點因為行為脫序毀掉自己的運動生涯，幸好在親朋友好的規勸下及時回頭，正所謂「浪子回頭金不換」，這就是賴主恩的最好寫照。

賴主恩在這次杭州亞運會的晉級過程中只有在八強賽最驚險，當時在經過三回合苦戰後3比2淘汰地主好手王向陽。

今晚賴主恩面對的蒙古選手巴塔爾蘇赫已32歲，比賴主恩大了6歲，但他是上屆亞運銀牌、今年世錦賽銅牌得主，拳力絲毫不輸給賴主恩，反而是更加兇悍，第一回合多次擊中賴主恩的頭部，50比45取得領先優勢。

第二回合，賴主恩試圖想要突破對方防線，但巴塔爾蘇赫絲毫不給任何機會，賴主恩只能靠著充沛體力遊走突襲，無奈仍以45比50失守。

關鍵第三回合，賴主恩豁出去搶攻，希望能以拳換拳的方式重擊對手，而對手不斷閃躲，而且四處閃避，賴主恩最終並沒有給對手致命一擊，最終45比50、0比5敗下陣來，銀牌作收。