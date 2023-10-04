陳維齡近年因為深陷教會風波，當時引起網友熱議，不過如今雨過天晴，陳維齡回想過去遭抹黑的種種，除了感謝國稅局還她清白，也對自己所做的一切坦坦蕩蕩，不怕任何考驗，儘管一度陷入低潮，但仍相信總有一天會雨過天晴。

她近日也傳來好消息，將要以新身分跟大家見面，為了「藝起發光」教會的福音專輯，不只跨界當歌手開口唱歌，還擔任歌曲〈我在這裡〉的詞曲創作，這首新歌也4日正式上線，陳維齡也笑說：「為了這首大合唱的歌曲，我是每天哭著作詞作曲的。」

陳維齡小時候雖然有學過鋼琴，但實在太久沒有練習，所以作曲的過程卡關無數次，再加上經歷了人生的轉捩點，讓曲風從開心讚頌，到後來變成心靈探索，陳維齡說：「其實詞曲陸陸續續完成後，我還是不敢拿出來，一直又藏又騙老公很久，直到最後一刻大家都說已經是沒時間了，我才不好意思地拿出來。」

第一個聽見完整版的就是老公宋逸民，當下還以為會被嫌東嫌西，沒想到卻是得到大大的讚賞，陳維齡還笑說：「結果我老公一整天都在聽，就連開車也在聽。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！